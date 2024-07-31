ASUS показала ноутбук с ароматизатором

Компания ASUS выпустила в продажу новый ноутбук Adol Book 14 Air, отличающийся идущим в комплекте ароматизатором. Об этом сообщает Videocardz.

Ароматизатор в Adol Book 14 Air является результатом необычной коллаборации с парфюмерным брендом Anna Sui. Само по себе устройство выглядит как круглый диффузор на магните, устанавливаемый на верхнюю крышку ноутбука. В комплекте также идет 50-миллилитровый флакон духов Anna Sui Wishing Elf, которые и распрыскиваются в воздух вокруг устройства с помощью ароматизатора.

При этом сам по себе ноутбук также оснащен достаточно современными комплектующими — 14-дюймовым OLED-экраном, процессором AMD Ryzen 8945H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. В Китае цена за Adol Book 14 Air составляет 6999 юаней — приблизительно 83 тысячи рублей.

Ранее Lenovo представила ноутбук с рекордным временем автономной работы.