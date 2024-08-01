В Telegram добавили магазин мини-приложений

На этой неделе мессенджер «Телеграм» получил крупное обновление.

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Главными изменениями стало то, что теперь в мессенджере появилась вкладка «Приложения» — с её помощью пользователи могут быстро перейти одной из своих игр, сервису или найти что-то новое.

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