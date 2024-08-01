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В «Телеграм» добавили магазин мини-приложений и возможность дарить «Звёзды»

На этой неделе мессенджер «Телеграм» получил крупное обновление.

В Telegram добавили магазин мини-приложений
© Чемпионат.com

Главными изменениями стало то, что теперь в мессенджере появилась вкладка «Приложения» — с её помощью пользователи могут быстро перейти одной из своих игр, сервису или найти что-то новое.

Коротко о главном

  • Пользователи теперь могут публиковать контент из мини-приложений в историях.
  • Специальную валюту «Звёзды» теперь можно дарить другим пользователям. Она позволяет покупать цифровые товары в мини-приложениях и получать доступ к платному контенту в каналах.
  • При записи видеосообщений в темноте теперь можно включить вспышку для селфи-камеры.
  • Пользователи теперь могут выбрать обложку для истории и добавить виджет погоды.
Наука и техника