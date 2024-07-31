В App Store появилось приложение для защиты ноутбука от котов

В App Store появилось приложение Catboard, защищающее ноутбук пользователя от котов. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Отмечается, что приложение блокирует клавиатуру Mac, если на устройство запрыгивает кот. Цена приложения составляет 199 рублей — при установке на верхнюю панель добавляется иконка в виде кота, нажатие на которую позволяет включить или отключить клавиатуру. Кроме того, заблокировать клавиши можно с помощью быстрой команды «control+command+k».

Как отмечает источник, похожая программа есть и для Windows. Она называется CatLock и ее можно бесплатно скачать с GitHub. Как и Catboard, программа блокирует клавиатуру при нажатии «Ctrl+L», но не блокирует управление мышью.

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