Ученые идентифицировали семь звезд-кандидатов на наличие сферы Дайсона

Исследователи изучали в инфракрасном диапазоне звезды, которые находятся не дальше, чем 1000 световых лет от нашей планеты. В работе участвовали специалисты из Швеции, Индии и США.

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В целом исследователи не сомневаются, что на многих планетах есть жизнь, но отмечают, что вопрос, может ли жизнь легко достичь фазы индустриализации и исследования космоса — очень сложный.

В ходе выполнения проекта исследователи работали с космическими телескопами, находящимися на орбите Земли, в частности, Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Европейского космического агентства. Также применялись данные проекта 2MASS (Two Micron All-Sky Survey) — информация из обзора всего неба Земли на длине волны в два микрона, собранная в 1997—2001 годах с помощью двух телескопов в северном полушарии (Обсерватория имени Уиппла, Аризона) и южном (Чили). Помимо этого использовались данные инфракрасного орбитального телескопа WISE (wide-field Infrared Survey Explorer).

Напомним, что сфера Дайсона — гипотетическая мегаструктура, которая теоретически может располагаться вокруг звезды с тем, чтобы собирать и использовать всю звездную светила. В настоящее время человечество не может построить такое мега-сооружение. Но обнаружение подобной технологической структуры вокруг какой-либо звезды может указывать на наличие там развитой цивилизации.

Исследователи космоса теоретически относят цивилизации, построившие сферу Дайсона, к «Kardashev Type II» по шкале Кардашева. Цивилизации «Kardashev Type I» способны использовать все энергоресурсы только одной планеты. Цивилизации типа III способны использовать энергию целой галактики, построив сферу Дайсона вокруг каждой звезды. Земля сейчас находится в подобном условном рейтинге цивилизаций с баллами 0,7449: пока человечеству недоступны полные ресурсы даже одной планеты.

Напомним, идея сферы Дайсона появилась в 1960 году, когда физик Фримен Дайсон (Freeman Dyson) предположил, что технологически развитая цивилизация должна дойти до момента, когда ей понадобится вся энергия ближайшей звезды, и что подобное мега-сооружение можно будет увидеть издалека. Соответствующая статья появилась в журнале Science и называлась «Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation». Сам г-н Дайсон умер в феврале 2020 года.

Предполагается, что сфера Дайсона будет не цельнометаллической, плотной структурой, а будет состоять из большого количества свободно перемещающихся коллекторов энергии. Это позволит сфере функционировать, даже если один или несколько элементов выйдут из строя. Отметим, что существует игра Dyson Sphere Program, разработанная Youthcat Studio и выпущенная в версии для ОС Windows в январе 2021 года. Целью игры является строительство сферы Дайсона.