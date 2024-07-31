Ученые обнаружили космические ураганы над Южным полушарием Земли

Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании обнаружила космические ураганы, бушующие над Южным полушарием Земли. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Space Physics (JRG SP).

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Космические ураганы — недавно открытое геомагнитное явление, в котором плазма взаимодействует с магнитосферой планеты.

Они представляют собой спиральные рукава плазмы протяженностью в сотни километров, которые вращаются по часовой стрелке вокруг относительно спокойного "глаза" в центре. Эти процессы вызывают полярные сияния и могут вызывать помехи спутниковой связи.

Исследователи нашли первые доказательства существования космических ураганов в 2021 году во время изучения спутниковых снимков. Все плазменные вихри располагались над Северным полушарием, где сосредоточено больше научных приборов и наблюдений. Предыдущее открытие показало, что ежегодно над северной частью планеты происходит около 12 подобных событий.

В новой работе команда выяснила, что над Южным полушарием космические ураганы выглядят и ведут себя во многом так же, как их северные аналоги. Это говорит о том, что ими управляют схожие механизмы. Космические ураганы чаще всего обрушиваются на Южное полушарие летом, возможно, из-за магнитного наклона планеты и уровня воздействия солнечного света.

Исследование также показало, что средняя скорость плазмы вблизи космических ураганов составляет около километра в секунду (3600 километров в час). Это примерно в 10 раз быстрее обычной скорости плазмы в магнитосфере, отметили специалисты.