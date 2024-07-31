«Свободно продаются на крупнейших маркетплейсах»: россиян снова судят за шпионские устройства

Двое россиян обратились в редакцию RT в связи с уголовным преследованием по статье о незаконной продаже специальных технических средств. Москвича Александра судят за попытку продать в интернете диктофоны, изготовленные в корпусе флеш-карт, а электромонтёра из Орла Ивана приговорили к штрафу за перепродажу видеоняни, выполненной в виде часов-будильника. Оба мужчины считают себя невиновными и настаивают, что изъятые у них устройства находятся в свободной продаже в РФ: их можно легко купить на любом крупном маркетплейсе.

Электромонтёр из Орла Иван Тарабанов подвергся уголовному преследованию за попытку продать в интернете устройства-видеоняни, изготовленные в корпусе электронных часов. Мужчина рассказал RT, что в своё время покупал гаджеты, чтобы следить за собакой, пока никого нет дома.

«Купили, чтобы следить за маленьким щенком. Если что-то начнёт жевать, драть и так далее, чтобы быстрее домой приехать. У нас ещё такой район: ходят иногда, двери дёргают — мало ли, вскроют, а так хоть какая-то защита», — пояснил Тарабанов.

Когда собака подросла, мужчина решил продать устройства за ненадобностью и опубликовал объявление в интернете. Вскоре откликнулся покупатель — он хотел приобрести четыре гаджета. У Ивана их было только три, но он «по доброте душевной» решил докупить недостающий в интернете. Собеседник RT подчёркивает, что на всех российских маркетплейсах эти видеоняни находятся в свободной продаже.

«Действовал вообще без задней мысли, думал, что человеку помогаю. А потом узнал, что на меня завели уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств», — говорит Иван.



Электромонтёр настаивает, что устройства, за которые его судили, приобретались в бытовых целях и для обеспечения безопасности его жилища. В связи с этим, по его мнению, гаджеты не должны попадать в категорию шпионских.

Кроме того, подчёркивает мужчина, камера на часах довольно хорошо различима при ближайшем рассмотрении, а само устройство снабжено световой индикацией: когда ведётся съёмка, на гаджете загорается светодиод. Из-за этих характеристик устройства также не подпадают под определение СТС, уверен Иван.

Тем не менее эксперты, проводившие исследования «шпионских устройств» для суда, пришли к выводу, что гаджеты являются специальными техническими средствами для негласного получения информации, а значит, попытка их продажи подлежит уголовной ответственности. Тарабанов с этим заключением категорически не согласен.

«Устройства, за попытку продажи которых меня судят, полностью подходят под ст. 138.2 УК РФ, то есть это бытовой предмет с камерой и индикацией. Эти часы продаются по сей день на всех известных маркетплейсах. На одном из них мне без проблем предоставили сертификат, что это видеоняня. Я предоставил эти документы в суд, но их к делу не приобщили. Также судья не принял рецензию, сделанную нами на заключение эксперта», — жалуется Иван.

31 июля суд приговорил Ивана к штрафу в размере 50 тыс. рублей, а также обязал возместить судебные издержки в размере 31 тыс. рублей. Тарабанов сообщил RT, что намерен обжаловать приговор.



Не единственный случай

Москвич Александр Сальцев также подвергся уголовному преследованию по ст. 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» за попытку продать на маркетплейсе мини-диктофоны, выполненные в корпусах флеш-накопителей. 41-летний специалист по компьютерам покупал устройства для личного пользования ещё в 2016 году, а в августе 2023-го решил продать их за ненадобностью и разместил объявление в интернете.

Сам Александр утверждает, что перед публикацией объявления о продаже изучил различные онлайн-магазины и маркетплейсы и всюду нашёл такие же диктофоны в свободной продаже. Мужчина подчёркивает, что из-за этого он даже не сомневался в том, что действует в соответствии с законом.

«В августе 2023 года мне написал покупатель, купил диктофон, уехал... Потом объявление я убрал. А в декабре 2023-го этот же человек написал мне в мессенджере, что он покупал у меня диктофон и хочет купить ещё», — вспоминает Александр.

Сальцев вновь договорился о встрече с потенциальным покупателем — у него оставалось ещё два ненужных диктофона, которые он был не против продать, — однако на этот раз оказалось, что покупателем на самом деле был сотрудник правоохранительных органов.

При передаче устройств мужчине объявили, что это контрольная закупка, диктофоны изъяли, а самого Александра допросили.



«Диктофоны изъяли, меня увезли в отдел, держали там шесть часов, чтобы взять с меня объяснения», — говорит собеседник RT.

В середине мая Александр узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. А 20 мая его ознакомили с экспертизой изъятых у него устройств. Мужчина подчёркивает, что из трёх одинаковых диктофонов один не признали шпионским — из-за надписи «Диктофон» на корпусе.

В экспертизе на гаджеты, которые у него изъяли в декабре, говорится, что они имеют функцию аудиозаписи, камуфлированы под «устройства другого функционального предназначения» (USB-флеш-накопители), не имеют маркировочных обозначений на корпусе, а процесс аудиозаписи не сопровождается световой индикацией. В связи с этим устройства признали СТС.



Третье устройство, которое Александр продал на маркетплейсе в августе 2023 года, СТС не признали, мотивировав это тем, что на корпусе есть надпись «Диктофон».

«Устройство №3 имеет следующие декамуфлирующие признаки: наличие маркировочного обозначения, указывающего на его функциональное назначение как устройства, обладающего функцией аудиозаписи, а также наличие открыто расположенного промаркированного органа управления таким функционалом. Таким образом, устройство №3 не относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — говорится в экспертизе, проведённой МВД.

В беседе с RT адвокат Александра Ирина Михина отметила, что устройства, за которые судят её подзащитного, находятся в свободной продаже в России. По её словам, ввоз в страну подобных гаджетов предполагает наличие у них специальной сертификации. Как «запрещённые» законом устройства могли попасть на маркетплейсы — большой вопрос, считает Михина.

«У нас в стране есть специальное лицензирование для ввоза в страну такого рода изделий. В данном случае Минпромторг должен выдавать лицензию. Насколько я понимаю, там есть таможенные нарушения. Почему это всё ввозится в страну в таких количествах и свободно продаётся на крупнейших маркетплейсах?» — задаётся вопросом адвокат.



Сейчас дело в отношении москвича уже передано в суд. Во время предварительного слушания по делу Александру предлагали согласиться на особый порядок рассмотрения, то есть автоматически признать свою вину. Сделать это Сальцев отказался, поскольку виновным себя не считает.

RT направил официальный запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить, законно ли уголовное преследование в отношении Ивана Тарабанова и Александра Сальцева.