В африканской пустыне обнаружили древний оазис

Ученые обнаружили, что в чрезвычайно сухой пустыне Намиб на юго-западе Африки в древности существовал оазис, в котором находились человеческие поселения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Advances.

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Специалисты определили период существования небольшого пресноводного озера, которое питалось древней рекой. Вокруг озера был обнаружен богатый набор каменных орудий, датируемый африканским средним каменным веком (между 300 000 и 20 000 лет назад).

Для определения возраста озера и времени существования реки, питавшей его, ученые применили метод люминесцентного датирования. Они датировали песок, залегающий под и над слоями грязи, отложенной водой. Результаты показали, что озеро существовало в промежутке между 231 000 и 223 000 лет назад, а также около 135 000 лет назад.

Исследователи также изучили форму ландшафта к востоку от Нарабеба, которая лишена дюн, и с помощью математического моделирования определили, что для накопления песка, образующего дюны, потребовалось около 210 000 лет. Это совпадает со временем существования озера, что указывает на начало формирования дюн в этот период и возможное прекращение поступления пресной воды.

Находки каменных орудий в районе Нарабеба свидетельствуют о длительном присутствии человека в этом регионе и позволяют предположить, что люди использовали этот ресурс на протяжении многих поколений. Результаты исследования также ставят под сомнение гипотезу о постоянной аридности пустыни Намиб в течение последних 10 миллионов лет и открывает новые перспективы для изучения «зеленых коридоров», которые могли служить путями для миграции в этом регионе.