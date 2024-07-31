Российские ученые из Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО нашли математический алгоритм, описывающий взаимодействие капель в облаке. Полученные данные были трансформированы в ноты, и в результате ученые получили «музыку микрооркестра капель». Об этом сообщают «Известия».

По мнению ученых, выявленные с помощью алгоритма взаимодействия можно будет использовать для создания химического «компьютера«, или управления живыми системами, вроде сообщества бактерий. Кроме того, ученые трансформировали информацию от капель в ноты, чтобы получить создаваемую облаком музыку.

«С использованием подходов машинного обучения мы перевели яркость получаемых вспышек и частоту из мерцания в музыкальный нотный ряд, и это позволило воссоздать музыку от микрооркестра левитационного кластера микрокапель«, — объяснил доцент Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Антон Муравьев.



Впрочем, ученые предупредили, что такое получение музыки является скорее иллюстрацией, чем точным отражением реальных процессов в облаке. При этом для создания алгоритма также были использованы возможности нейросети — с их помощью ученые подсчитали природу преломления и распределения свела между каплями в облаке, а полученные закономерности помогли определить коммуникации между каплями.

«Главная цель работы — показать, как протекают процессы в подобных химических системах и как ими управлять. Но мы также научились перепрограммировать поведение капельного кластера. Меняя температуру воды в установке или объем реагентов, мы увеличиваем или уменьшаем размеры и число капель и наблюдаем, как меняется характер взаимодействия между ними. Нам удалось подтвердить факт того, что от одной капли может передаваться информация к другой. Это открывает возможности использования такой системы для создания химических вычислителей как альтернативу электронных устройств. Кроме того, такие системы совместимы с живыми системами, а значит, мы можем запрограммировать и их. Например, поместить в каплю бактерию и корректировать ее поведение», — добавила ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Екатерина Скорб.



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