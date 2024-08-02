Доля Windows 11 на ПК впервые превысила 30%

Актуальная операционная система Microsoft оказалась установленной на трети всех компьютеров с Windows. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на сервис Statcounter.

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По оценкам специалистов, в июле доля Windows 11 составила 30,83 процента. Журналисты Neowin назвали это событие историческим, так как впервые за все время подсчетов доля новой ОС Windows превысила 30 процентов.

При этом самой популярной операционной системой от Microsoft остается Windows 10, представленная в 2015 году. Доля ОС составила 65 процентов. За месяц доля Windows 10 снизилась примерно на один процент, тогда как доля Windows 11, напротив, выросла примерно на столько же.

Журналисты издания связали рост популярности Windows 11 с выходом первых компьютеров Copliot+, способных работать с искусственным интеллектом (ИИ). Также часть пользователей Windows 10 перешла на другие операционные системы из-за приближения срока окончания поддержки системы.

По данным Statcounter, в России Windows 10 с большим отрывом остается самой популярной ОС от Microsoft — в июле ее доля составила 79,5 процентов. Доля Windows 11 достигла 13,4 процентов.

В июне журналисты издания Windows Latest рассказали, что корпорация Microsoft продолжила агрессивную рекламную кампанию своей новой ОС среди пользователей Windows 10. В том числе, на ПК появились полноэкранные баннеры с призывом обновиться.