Учёные ПНИПУ придумали новый метод очистки сточных вод

В России начнут применять особые микроорганизмы и активированный уголь для очистки сточных вод

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Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), нашли способ улучшить очистку сточных вод, сочетая микроорганизмы с активированным углём. Эта новинка позволяет многократно использовать материал и эффективно удалять фенол, который часто встречается в сточных водах от нефтеперерабатывающих и химических предприятий.

В разработанном сорбенте активированный уголь покрыт специальными микроорганизмами, которые разлагают загрязняющее вещество. Это значительно улучшает процесс очистки и делает его более экономичным. По словам доцента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Елены Фарберовой, такая комбинация обеспечивает глубокую очистку воды, что снижает необходимость в дополнительной обработке.

Для создания биосорбента учёные использовали микроорганизмы из активного ила водоочистных сооружений. В ходе испытаний новая разработка показала эффективность удаления фенола из воды на уровне более 95%. Теперь этот метод можно предложить предприятиям для локальной очистки сточных вод до безопасных для сброса уровней.