Разгадана тайна загадочных фигурок воинов в Челябинской области

Российские ученые разгадали тайну загадочных фигурок древних воинов, найденных около 10 лет назад у реки в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

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Фигурки были найдены в Кунашакском районе недалеко от села Карино и их происхождение долгое время оставалось загадкой. Две фигурки, покрытые зеленым налетом, представляли собой воинов с птицей на плече. Их передали на изучение в ЮУрГУ. Выяснилось, что они сделаны из чистой меди.

Продвинуться в изучении объектов удалось директору НОЦ Евразийских исследований Александру Таирова и его коллеги из Государственного музея истории Южного Урала Алексею Шапиро. Они опубликовали совместных труд, в рамках которого сравнили артефакты с другими похожими фигурками, найденными в Южном Зауралье. В ходе исследования они установили много общего.

«В изображениях лиц, колчанов (горитов), кинжалов есть нечто общее и с изображениями, найденными южнее — на Устюрте в Казахстане. (...) Вероятно, фигурки олицетворяли погибших воинов – богатырей, представителей полукочевой гороховской культуры», — говорится в сообщении.



Кроме того, по словам специалистов, у фигурок воинов есть общее и с традициями иранской культуры, и с поверьями хантов.

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