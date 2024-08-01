Сильный Эль-Ниньо улучшит прогнозирование европейских зим

Британские ученые проанализировали зимние прогнозы за последние 30 лет от семи систем Copernicus C3S. Оказалось, что их точность зависит от интенсивности Эль-Ниньо — повышения температуры поверхности Тихого океана. Во время его сильных колебаний в Южной Америке происходят интенсивные дожди и наводнения. По ним синоптикам легче определить, будет ли в Европе теплая или холодная зима.

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Результаты позволят сделать погодные прогнозы более точными не только для Европы, но и для других регионов мира. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

В основном на зиму в Европе влияют два климатических явления: Североатлантическое и Восточноатлантическое колебания. Первое колебание отражает изменение атмосферного давления между Исландией и Азорскими островами и влияет на силу и направление ветров в Северной Атлантике. А Восточноатлантическое колебание возникает в результате изменения атмосферного давления в восточной части Северной Атлантики — его влияние менее предсказуемо по сравнению с первым явлением. Однако глобальное потепление влияет и на эти колебания, из-за чего синоптикам сложно точно спрогнозировать погоду.

Британские ученые решили выяснить, как климатические явления в других регионах влияют на атлантические колебания. Для этого они проанализировали зимние прогнозы за последние 30 лет от семи систем прогнозирования Copernicus C3S. Оказалось, что способность предсказывания погоды варьируется от года к году: некоторые зимы больше других соответствовали данным систем. Исследователи пришли к выводу, что более точные прогнозы зависели от Эль-Ниньо — интенсивного колебания температуры на поверхности Тихого океана. При Эль-Ниньо вода в экваториальных зонах океана нагревается, а при аналогичном явлении Ла-Нинья — охлаждается. Во время сильных Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Южной Америке происходят интенсивные дожди и наводнения. По ним синоптики могут определить, будет ли в Европе теплая или холодная зима. И наоборот — при близкой к средним значениям температуре в тропической части Тихого океана синоптикам сложнее прогнозировать погоду.

Также ученые установили, что прогнозирование европейских зим затрудняется при аномальных условиях в верхних слоях атмосферы над Арктикой. Из-за внезапных изменений в характере высокогорных ветров системы прогнозирования не могут предвидеть их влияние на погоду ближе к поверхности земли.

Результаты позволят разработать новые переменные для определения погоды и сделать прогнозы более точными не только для Европы, но и для других регионов мира.