Космический аппарат NASA смог «достучаться» до японского модуля на Луне

Автоматической межпланетной станции NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) удалось несколько раз передать лазерный импульс на ретрорефлектор на борту посадочного модуля SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на Луне. Был получен ответный сигнал, он отразился на детектор LRO, передает Ixbt.com.

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Данное достижение является значимым для компании, так как устройство не находится в оптимальном положении. Чаще всего ретрорефлекторы крепятся к верхней части посадочных модулей, однако SLIM сел на лунную поверхность под неудачным углом. Это осложняет «прицеливание» LRO.

Для определения точного местоположения и ориентации SLIM сотрудники NASA взаимодействовали с JAXA. По словам главы команды, создавшей ретрорефлектор SLIM, Сяоли Сана, высотомер LRO не был создан для такого использования, поэтому шансы обнаружить крошечный ретрорефлектор на поверхности Луны уже невелики.

Ранее научная группа из сотрудников Университета штата Аризона, а также их коллеги из США и Швейцарии выяснили происхождение самого большого лунного кратера. Согласно исследованию ученых, огромный кратер образовался в результате падения метеорита.