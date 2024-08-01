Samsung не может угнаться за конкурентами в производстве ИИ-чипов

В своём последнем отчёте компания Samsung сообщила, что подразделение вендора, занимающееся производством микросхем, испытывает затруднения в удовлетворении растущего спроса на передовые полупроводники с ИИ из-за возникших в начале года проблем в производстве, что позволило основному конкуренту, корейской компании SK Hynix, опередить его.

Прибыль подразделения Samsung по производству микросхем во втором квартале составила 6,45 трлн вон, или $4,7 млрд, что компенсировало убыток в первом квартале в размере 4,36 трлн вон. Как отмечает Nikkei Asia, рост акций Samsung после этой новости указал на восстановление отрасли, но настроение в основном связано с общим улучшением ситуации, а не с преимуществами самой Samsung.

Южнокорейская SK Hynix также показывает улучшение в прибыли, итак обгоняя Samsung по ряду ключевых показателей и превышая цифры за предыдущие годы, вызванные спросом на ПК. И Samsung всё еще отстаёт от SK Hynix в разработке и производстве памяти с высокой пропускной способностью, необходимой для ИИ-приложений. Полупроводники HBM, используемые для серверов ИИ, имеют более высокую производительность и меньшее энергопотребление, и за это борются конкуренты.