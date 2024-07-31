Корреспондент RT попала в клинику, где якобы хранится сперма Дурова

Корреспондент RT попала в клинику, где якобы хранится сперма Павла Дурова. Там ей показали анкету, которую, как заявили, заполнял сам Дуров. Одна доза спермы в учреждении стоит 20 тыс. рублей, но за «биоматериал основателя Telegram» просят 30 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, корреспонденту объяснили, что «сперму Дурова» продают по завышенной цене. Раньше она стоила 70 тыс. рублей, но сейчас решили снизить до 30 тыс. Полная стоимость услуги вместе с подсадкой эмбрионов – от 225 тыс. до 300 тыс. рублей, при этом забеременеть можно по ОМС при наличии квоты, оплатив лишь материал и хранение эмбрионов за 12 тыс. рублей в год.

В клинике рассказали об ажиотаже в отношении «материала Дурова», пояснив, что «вся запись только на него». На вопрос о гарантиях, точно ли это его сперма, не ответили, но показали детские фотографии Дурова и несколько снимков детей, появившихся якобы от него. Там заверили, что все дети, рожденные от Павла, уже к полутора годам начинают читать.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей». Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код.