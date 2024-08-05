От банкоматов до ядерных электростанций: где до сих пор стоит Windows XP?

Windows XP уже давно старше 20 лет, но, несмотря на прекращение официальной поддержки со стороны Microsoft, многие организации по всему миру продолжают пользоваться устаревшей операционной системой. Портал howtogeek.com рассказал, какие вещи до сих пор работают на Windows XP.

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Банкоматы

Во многих частях мира бумажные деньги сами по себе начинают постепенно выходить из моды, так что есть шанс, что вы не так уж и часто взаимодействуете с банкоматами. Однако исследование от 2020 года показало, что большинство из них по-прежнему работает на Windows XP.

Медицинское оборудование

Довольно много медицинского и диагностического оборудования работает на базе Linux, но немалая доля аппаратов также использует Windows XP. Правда, большинство из них не подключены к Сети и предназначены для бытовых задач: распечаток документов, снимков и т.д. Госпитали, как и прочие крупные бюрократические организации, тратят много времени на обновление или замену снаряжения из-за вечной нехватки бюджетов.

Терминалы продаж

Терминалы продаж в магазинах, на рынках и любых других учреждениях, оказывающих платные услуги, часто работают на Windows XP. Чаще в маленьких заведениях, т.к. им нет смысла платить большие деньги за переход на более современные технологии. Хотя крупный бизнес также часто экономит бюджеты за счет старой операционной системы.

Индустриальные системы

Ядерные электростанции, автоматизированные линии производства, водоочистные сооружения и многие другие крупные индустриальные системы не всегда работают на последних версиях Windows. Но на это есть ряд причин. Прежде всего, зачастую такие системы нельзя отключать надолго, поэтому переход на новые «оси» может быть чреват проблемами. К тому же, планы по обновлению подобных инсталляций нередко занимают целые годы.

Военные системы

Да, вооруженные силы всех государств обычно не слишком распространяются о том, что происходит в их IT-системах, поэтому найти какие-то свежие данные о популярности Windows XP тяжело. Но точно известно, что в 2016 году армия США по-прежнему с трудом переходила на более свежую версию Windows. Будет совершенно не удивительно, если часть подразделений все еще не обновилась.