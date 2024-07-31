Полицейские США используют смартфон Samsung вместо нагрудной камеры

Samsung запустила пилотную программу по использованию складных смартфонов Galaxy Z Flip в качестве нагрудных камер в полиции США. Об этом сообщает The Verge.

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В рамках проекта полицейские департаменты будут использовать «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip вместо традиционных нагрудных камер. Отмечается, что программа внедряется в 25 полицейских участках в пяти штатах.

Специальные версии Galaxy Z Flip, разработанные совместно с Visual Labs, отличаются от потребительских моделей. Например, кнопка громкости на корпусе смартфона используется для запуска записи, а специализированное программное обеспечение автоматически активирует съемку при обнаружении преследования или включении аварийных огней полицейского автомобиля.

По заявлениям Samsung, смартфоны Galaxy Z Flip идеально подходят в качестве нагрудных камер благодаря своему компактному размеру и форм-фактору, что позволяет легко крепить их к полицейской форме. Кроме того, смартфон могут использовать в качестве камеры для съемки улик на месте преступления, диктофона для опроса свидетелей и локатора для отслеживания местоположения сотрудника полиции с помощью GPS.