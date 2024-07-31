МИД РФ призвал осваивать RuTube

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин на фоне проблем с американским видеохостингом YouTube призвал размещать материалы на его российском аналоге Rutube. Об этом пишет ТАСС.

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«Призываем всех осваивать этот видеохостинг, размещать там свои материалы», - заявил дипломат, напомнив, что МИД России вносит свой вклад в развитие платформы.



В частности, по его словам, министерство первым из российских федеральных ведомств

запустило на площадке Rutube свой официальный канал, перенесло туда видеоархив МИД и активно использует площадку для прямых трансляций.

«На нашем канале в Rutube осуществляются прямые трансляции выступлений руководства министерства, различных двусторонних встреч и мероприятий на многосторонних площадках, еженедельных брифингов официального представителя МИД России», - пояснил он.



Ранее в Роскомнадзоре заявили в комментарии для RT о снижении качества работы видеосервиса YouTube из-за того, что компания Google «уже два года как ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов в российских сетях связи». В ведомстве также отметили, что продолжается блокировка YouTube российских каналов.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», - заверили там.



В свою очередь операторы МТС и «Билайн» сообщили, что в работе YouTube могут наблюдаться сбои «по независящим от компаний причинам». В «Билайн» отметили, что YouTube работает плохо во многих регионах России из-за устаревшего оборудования видеохостинга.

При этом депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже снизилась до 40% и может снизиться до 70%, связав такую ситуацию с бездействием видеохостинга.