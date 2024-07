Игра с рейтингом снизила использование телефона за рулем

Ученые предложили водителям принять участие в игре, в которой они зарабатывали баллы за сокращение использования мобильных телефонов за рулем. Оказалось, что возможность соревноваться с другими водителями в еженедельной таблице лидеров снизила использование мобильных телефонов за рулем на 28%. Более того, привычка сохранилась после того, как эксперимент завершился. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

© InScience

В период с 2016 по 2021 год в России на 15% выросло количество аварий, которые произошли из-за того, что водитель отвлекался на телефон во время езды на автомобиле. До 70% женщин и 55% мужчин признались, что как минимум один раз создавали аварийную ситуацию из-за разговора по телефону. Хотя во многих странах запрещено использовать телефон за рулем (в России, странах ЕС, Канаде, большей части штатов США и многих странах Азии), многие водители недобросовестно относятся к этому правилу, а обеспечить выполнение закона иногда трудно. Поэтому ученые ищут другие методы, которые позволят водителям отказаться от использования телефона за рулем.

Ранее группа исследователей выяснила, что еженедельная обратная связь и денежное поощрение может значительно сократить время использования телефона за рулем — до 21%. Однако положительный эффект со временем снижался, а водители, которые чаще всех использовали телефон, не поменяли свое поведение. Дело в том, что только самые законопослушные участники эксперимента получали поздравительные отзывы и поощрения, но те, кто часто использовал телефон за рулем, не достигли своих целей.

«Это как пытаться заставить человека, который никогда раньше не бегал, сразу же выйти и пробежать марафон. Изменить привычку сложно», — рассказал Кит Дельгадо из Пенсильванского университета.



Поэтому ученые решили протестировать стратегии, которые упростили бы формирование правильной привычки и поощряли бы водителей за более простые достижения. Исследователи предложили 1653 клиентам программы добровольного страхования загрузить программу для смартфона, которая контролирует, как человек водит и использует ли он телефон за рулем. Клиентов, принявших участие в исследовании, ученые распределили по пяти группам, одна из которых была контрольной. До начала эксперимента участники пользовались телефоном не менее двух минут в час во время езды на автомобиле.

В той группе людей, которая объединила наибольшее количество интересных аспектов игры (баллы, призы за определенное количество очков, таблица лидеров, призовые деньги), участникам удалось сократить время использования мобильного телефона во время вождения на 28%. Этот показатель не изменился и после повторного наблюдения после окончания игры и прекращения поощрений в течение 65 дней.

На 21% сократилось время использования телефона за рулем в группе, где не было призовых денег. После окончания экспериментов они удержали свой результат на уровне 16%.

Это исследование доказало, что многим людям нужна помощь, чтобы выработать более безопасные привычки в отношении мобильного телефона. Теперь исследователи собираются узнать, можно ли так же привить водителям другие привычки безопасного вождения — использовать ремни безопасности или водить на разрешенной скорости.