Какие ошибки часто совершают неопытные пользователи ПК?

Хотя от некоторых вредных привычек можно избавиться, другие не отстают от людей годами. Это актуально в том числе и для технической грамотности: пользователи ПК и смартфонов часто совершают ошибки, которых можно легко избежать. Портал howtogeek.com рассказал о самых частых из них.

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Слишком много почтовых ящиков

Постарайтесь избавиться от привычки создавать новые почтовые ящики по поводу и без, если такая привычка есть. Чем больше аккаунтов, тем больше вероятность пропустить какое-нибудь важное письмо, т.к. о части ящиков можно просто забыть. Кроме того, при большом количестве почтовых ящиков тяжелее помнить, какие из них привязаны к каким сервисам и платформам. 2-3 учетных записей вполне хватит: один для личных дел, один для работы или учебы, один для игр и развлечений.

Игнорирование менеджеров паролей

Многие люди недооценивают важность надежных, уникальных паролей для разных учетных записей, а также удобство хорошего менеджера паролей. Он позволит использовать по-настоящему сложные комбинации, которые, благодаря хранению в менеджере, не придется запоминать своими силами.

Неосторожность на публичных устройствах

На публичных устройствах, доступных случайным незнакомцам, ни в коем случае не стоит вводить чувствительные данные: от почты до банковской информации. Если без этого все же никак не обойтись, то после использования устройства обязательно нужно очистить историю браузера и кэш. Помимо этого, к случайным компьютерам не стоит подключать флэш-накопители и внешние диски — вы не знаете, какой софт стоит на ПК, и не можете быть уверены в отсутствии вирусов.

Отсутствие резервных копий

Пожалуй, одна из самых серьезных ошибок любого человека, пользующегося компьютерами. Никогда не храните важные файлы только в одном месте — резервные копии сэкономят вам много нервов, если, например, сломается жесткий диск. Периодически сохраняйте ценные вещи либо в облачном хранилище, либо на внешний жесткий диск.

Покупка смартфона только ради хорошей камеры

При покупке мобильного телефоне не стоит смотреть только на камеру. Обращайте внимание на другие важные характеристики: объем батареи и встроенной памяти, производительность, длительность гарантии, техподдержка и, конечно же, надежность бренда. Смартфон, который может похвастать только крутой камерой, наверняка подведет в других сферах.