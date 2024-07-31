Все варианты расцветок корпуса iPhone 16 показали на фото

В сети появились фотографии макетов iPhone 16 в пяти возможных цветах. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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На опубликованной фотографии показаны сразу пять вариантов iPhone 16. Судя по всему, базовый и iPhone 16 Plus будут доступны в синем, розовом, белом, черном и зеленом цветах корпуса.

По слухам, новый смартфон Apple получит видоизмененный блок камеры с вертикально расположенными объективами. Это позволит внедрить в iPhone 16 поддержку записи пространственного видео, что ранее было доступно только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Apple уже изменила расположение камер в iPhone 15 Pro, поменяв местами телеобъектив и ультраширокоугольный модуль для поддержки пространственного видео.

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены чипом Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти, новой кнопкой захвата и кнопкой действия. Анонс новых моделей запланирован на сентябрь, где также представят iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и другие новинки, такие как Apple Watch и, возможно, iPad.