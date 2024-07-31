В России создали защиту смартфонов от морозов

Студент Самарского университета имени Королева Булат Халитов разработал ультратонкий плоский нагреватель для защиты аккумуляторных систем электромобилей и смартфонов от воздействия низких температур. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза, новая технология позволяет поддерживать оптимальную температуру в аккумуляторных системах, при этом потребляя минимум энергии.

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По словам разработчика, нагреватель будет получать электроэнергию напрямую от аккумулятора, который необходимо согреть. Для разных типов устройств будут разработаны специализированные системы подключения и отключения нагревателя. Обогревательная пленка имеет очень малую толщину (около 0,2 мм) и гибкую конструкцию, что позволяет ей легко интегрироваться в любую аккумуляторную систему.

Максимальная рабочая температура нагревателя составляет 150 градусов, а его ресурс – около 50 тыс. часов. Согласно заявлениям Халитова, новый нагреватель значительно снизит скорость разряда аккумуляторов даже в условиях сильных морозов.

В настоящее время уже создан первый прототип обогревателя, и проводятся его тестирования. Планируется получить патенты на разработку и начать производство этой продукции.

По словам студента, одним из основных потребителей таких нагревателей могут стать производители электромобилей, которые будут использовать их в качестве опционального оборудования для своих автомобилей. Благодаря этому электромобили станут пригодными для эксплуатации даже в суровых климатических условиях, что существенно расширит их географию продаж.