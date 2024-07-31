В России начали производить новый материал для 3D-печати

Тестирование впервые произведенного в России материала для 3D-печати завершили в Корпорации развития Зеленограда (КРЗ).

По итогу успешных испытаний, полиамид PA12 для SLS-технологий - новый материал для 3D-печати изделий из пластика, разработанный в лаборатории московской инновационной компании, поступил в продажу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "КРЗ".

"Раньше в ассортименте можно было встретить только зарубежные аналоги полиамида. Пилотные испытания центра прототипирования КРЗ подтвердили, что физико-механические свойства конечных изделий в результате 3D-печати с применением отечественной новинки не отличаются от зарубежных аналогов, при этом стоимость российского материала ниже европейских аналогов минимум на 25%", - говорится в сообщении.



Отмечается, что специалисты КРЗ определили необходимые параметры для использования нового материала на производстве: температуру нагрева, время работы лазера, мощность передачи энергии лазера, скорость сканирования и др. При этом, специалисты центра прототипирования продолжат испытания материала на бессрочной основе для улучшения и выпуска следующих модификаций новинки.