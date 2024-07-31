В России начали производить новый материал для 3D-печати
Тестирование впервые произведенного в России материала для 3D-печати завершили в Корпорации развития Зеленограда (КРЗ).
По итогу успешных испытаний, полиамид PA12 для SLS-технологий - новый материал для 3D-печати изделий из пластика, разработанный в лаборатории московской инновационной компании, поступил в продажу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "КРЗ".
"Раньше в ассортименте можно было встретить только зарубежные аналоги полиамида. Пилотные испытания центра прототипирования КРЗ подтвердили, что физико-механические свойства конечных изделий в результате 3D-печати с применением отечественной новинки не отличаются от зарубежных аналогов, при этом стоимость российского материала ниже европейских аналогов минимум на 25%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты КРЗ определили необходимые параметры для использования нового материала на производстве: температуру нагрева, время работы лазера, мощность передачи энергии лазера, скорость сканирования и др. При этом, специалисты центра прототипирования продолжат испытания материала на бессрочной основе для улучшения и выпуска следующих модификаций новинки.
"Наши сотрудники приступили к испытаниям полиамида 12 для SLS-технологий российского производства в апреле этого года. За это время, в ходе тестирования, мы порекомендовали производителю внести в изначальную версию материала более 50 изменений перед поступлением новинки в продажу", - сказал гендиректор ГБУ "КРЗ" Владимир Зайцев, слова которого приводит пресс-служба.