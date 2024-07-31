Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти

Samsung поставит в Galaxy S25 скоростную оперативную память LPDDR6 на 16 ГБ
Samsung начнет оснащать свои смартфоны большим объемом оперативной памяти. Об этом сообщает портал Sammobile со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.
Инсайдер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) немногословно написал: «16 ГБ, да!». Он не стал уточнять, какое устройство он имеет в виду, но журналисты из Sammobile предположили, что речь идет именно о Galaxy S25 Ultra.
По слухам, флагманские смартфоны Samsung 2025 года получат новую и более быструю память стандарта LPDDR6 — в актуальных устройствах бренда и других производителей используется память LPDDR5X. Кроме того, Samsung Galaxy S25 Ultra не станет первым смартфоном южнокорейской компании с таким объемом ОЗУ.
Samsung устанавливала 16 ГБ оперативной памяти еще в смартфонах 2020 и 2021 годов — Galaxy S20 и S21 Ultra. Однако впоследствии объем оперативной памяти был сокращен до 12 ГБ даже в самых продвинутых моделях. По всей видимости, компания возвращается к прежним объемам памяти.
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S25 ожидается в конце 2024 — начале 2025 года.