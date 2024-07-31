Samsung Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти

Samsung начнет оснащать свои смартфоны большим объемом оперативной памяти. Об этом сообщает портал Sammobile со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.

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Инсайдер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) немногословно написал: «16 ГБ, да!». Он не стал уточнять, какое устройство он имеет в виду, но журналисты из Sammobile предположили, что речь идет именно о Galaxy S25 Ultra.

По слухам, флагманские смартфоны Samsung 2025 года получат новую и более быструю память стандарта LPDDR6 — в актуальных устройствах бренда и других производителей используется память LPDDR5X. Кроме того, Samsung Galaxy S25 Ultra не станет первым смартфоном южнокорейской компании с таким объемом ОЗУ.

Samsung устанавливала 16 ГБ оперативной памяти еще в смартфонах 2020 и 2021 годов — Galaxy S20 и S21 Ultra. Однако впоследствии объем оперативной памяти был сокращен до 12 ГБ даже в самых продвинутых моделях. По всей видимости, компания возвращается к прежним объемам памяти.

Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S25 ожидается в конце 2024 — начале 2025 года.