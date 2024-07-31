Лучшие научные фотографии года

Номинация: Серии. 1 место. «Снежинки». Снежинки — чудо природы! Говорят, что каждая из них уникальна, и нельзя найти две одинаковой формы. Это правда — полностью идентичные кристаллы действительно едва ли можно обнаружить, но все же некоторые закономерности структурообразования существуют. Чтобы их продемонстрировать, химик-исследователь провел микросъемку снежинок под открытым небом при различных минусовых температурах. Большинство из них имеет классическую шестилучевую симметрию: в природных условиях Земли лед кристаллизуется в гексагональной сингонии, что обусловливает соответствующую форму снежинок. Однако бывают и исключения. Так, иногда встречаются кристаллики с большим числом лучей. На третьей фотографии в представленной серии вы можете видеть двенадцатилучевую снежинку. Столь необычная структура легко объясняется процессом образования такой снежинки: изначально это были два шестиугольных маленьких кристалла, которые слиплись и продолжили расти как один. На серии фотографий запечатлены снежинки, выпавшие при температуре -10…-150°C. Для съемки использовался оптический микроскоп, кадры получены при увеличении в 100 – 200 раз. Снежинки помещались на предметное стекло с помощью специальной кисти, после чего рассматривались в проходящем свете. Исследования показали, что наибольшее разнообразие форм снежинок наблюдается именно при -10…-150°C, в связи с чем и был выбран этот температурный диапазон. При более высоких температурах съемка затруднена в связи с таянием кристалликов. При температурах выпадения снежинок -15…-200°C разнообразие форм резко уменьшается, снежинки преимущественно похожи одна на другую и имеют классическую ветвистую шестилучевую форму.