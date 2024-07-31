В России запустят крупное производство силовых полупроводников

В пресс-службе ГК «Элемент» анонсировали запуск первого в России крупного серийного производства кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния, передает агентство «Прайм».

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Отмечается, что мощности предприятия позволят выпускать до 140 тысяч пластин в год. В релизе говорится, что в перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой ЭКБ.

По словам президента «Элемента» Ильи Иванцова, в настоящее время наблюдается увеличение спроса на компоненты силовой микроэлектроники. Это обусловлено тем, что в стране развиваются современные виды электротранспорта и создается соответствующая зарядная инфраструктура, а также развивается авиастроительная промышленность и железнодорожный транспорт, в том числе высокоскоростной, пояснил специалист.

Благодаря первому серийному производству в России компания сможет обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами и стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран.

Ранее японский производитель электроники Canon заявил, что готов предложить рынку новое оборудование для изготовления полупроводников, потеснив почти стопроцентную монополию нидерландской ASML на этом крайне технологичном и узкоспециализированном рынке.