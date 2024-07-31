Раскладушку Samsung Z Flip 6 сравнили с Motorola Razr 50 Ultra

Ведущий YouTube-канала BIG GEEK протестировал Motorola Razr 50 Ultra и Samsung Z Flip 6 и выбрал из них лучший.

Главное отличие Samsung Z Flip 6 от Motorola Razr 50 Ultra заключается в размере их внешнего экрана. У Moto он занимает всю панель в отличие от Samsung.

К сожалению, у Motorola Razr 50 Ultra китайская версия без русского языка. Поэтому вам придётся дополнительно настраивать смартфон после покупки. То есть удалять ненужные приложения, включать Google-сервисы и т. п. Хотя существует ещё глобальная версия этой модели, но не всегда её удаётся достать. С этой точки зрения оболочка у Samsung гораздо лучше. К тому же вы получите официальную гарантию.

Из процессоров на Samsung Z Flip 6 стоит Snapdragon 8 Gen 3, на Motorola Razr 50 Ultra — Snapdragon 8s Gen 3. В реальности и в тестах Flip 6 действительно «летает» по сравнению с Moto.

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

© BIG GEEK

Камеры у Moto хорошие, но с точки зрения софта снимки обрабатываются иногда ужасно. В этом плане Samsung обходит его.

Экран у Flip имеет яркость до 2600 нит, что выше, чем у Moto. Также частота обновления у Samsung 165 Гц, у Motorola — 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора в обоих случаях 4000 мА*ч. Но Motorola живёт на 1,5 часа дольше, чем Samsung. Зарядка тоже у Razr 50 Ultra быстрее.

Выводы

По опыту использования эксперту больше из двух смартфонов понравился Moto Razr 50 Ultra. Он выигрывает и по внешнему экрану, различным возможностям. Хотя китайская оболочка у него всё портит. В то же время Samsung Flip 6 лучше снимает фото и видео, но шарнир у него слишком тугой.