В WhatsApp можно будет отправлять реакцию двойным нажатием

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит отправлять реакцию на сообщение при помощи двойного нажатия. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Эксперты рассказали, что новая опция позволит пользователям ставить лайк на сообщение, дважды нажав на него.

«Функция реакции при помощи двойного нажатия предназначена для экономии времени и улучшения общения с помощью эмодзи сердца по умолчанию», — говорится в статье.



Функция реакции при помощи двойного нажатия пока находится в стадии разработки. Уточняется, что она будет доступна в будущем обновлении мессенджера для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность дублировать в свой аккаунт статус, в котором пользователь был упомянут. Отмечалось, что эта функция также пока находится в разработке.