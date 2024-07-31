Ученые представили новую теорию о причине уменьшения мозга собак

Ученые поставили под сомнение давнюю теорию о том, что одомашнивание — основной фактор, из-за которого уменьшается размер мозга у животных, в частности собак. С помощью филогенетического анализа ученые показали, что размеры мозга относительно тела у древних пород собак находятся в рамках нормы. Работа также показала, что на размер мозга может влиять экологическая адаптация, например спячка, которая уменьшает этот орган из-за длительных периодов пониженного метаболизма. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Ранее исследователи считали, что одомашнивание приводит к значительному уменьшению размера мозга. Это происходит из-за того, что ослабляется давление естественного отбора на вид: больше не надо добывать пищу, конкурировать за спаривание, избегать хищников. Из-за того, что мозг — очень энергозатратный орган, снижение потребности в части его тканей приводит к его уменьшению. У одомашненных собак мозг гораздо меньше, чем у волка. Однако некоторые биологи сомневались, что уменьшение мозга было связано с одомашниванием.

Ученые проанализировали данные о размерах мозга и тела 25 видов псовых, в том числе древних пород собак, к которым относятся басенджи, акита-ину, самоедская собака и многие другие. Оказалось, что уменьшение размера мозга — не обязательная эволюционная черта у одомашненных собак. У большинства древних пород мозг оказался таким же, каким должен быть относительно размера тела. Это показалось, что одомашнивание не может быть главным фактором, который уменьшает размер мозга.

Исследователи также проанализировали дикую енотовидную собаку, которая впадает в спячку. Из-за этого ее мозг переживает длительные периоды низкого метаболизма и дефицита пищи. Это не дает органу увеличиваться в размерах. Значительно меньший объем мозга енотовидной собаки показывает, что существуют факторы, не связанные с одомашниванием, которые могут способствовать уменьшению размера мозга.

Ученые пришли к выводу, что одомашнивание может способствовать уменьшению размера данного органа у собак, однако не является единственной мощной эволюционной силой. Другие экологические и эволюционные аспекты тоже могут влиять на объем мозга.