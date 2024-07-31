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Android-пользователи смогут обновлять сторонние приложения через Google Play Store

Google планирует внедрить возможность обновления сторонних приложений через Google Play Store.

Через Google Play Store можно будет обновлять сторонние приложения
© Ferra.ru

В версии 42.0.18 Play Store была обнаружена функция «Update from Play», которая позволит пользователям загружать и устанавливать обновления для приложений, установленных из сторонних источников.

Разбор APK выявил, что пользователи смогут увидеть эту опцию в списке приложений в Play Store. Если приложение было загружено не из официального магазина, на экране будет отображаться сообщение: «Приложение, установленное на вашем устройстве, не загружено из Google Play. Вы можете обновить приложение из оригинального источника или из Google Play».

© Android Authority

Выбор опции «Update from Play» передаст управление обновлениями от первоначального источника к Play Store.

Этот шаг направлен на предотвращение установки неправильных версий приложений и улучшение удобства пользователей, давая им возможность получать обновления через магазин Google.

Наука и техника