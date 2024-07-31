Количество молний в Москве возрастет втрое

В Москве из-за глобального потепления возрастет количество молний. К 2050 году частота этого явления в летний период может увеличиться втрое, сообщает главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

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Ученые подсчитали, как изменения климата повлияют на количество молний к середине XXI века. Результаты показали, что для Москвы рост молниевых ударов может быть трехкратным во сравнению с началом столетия.

Кроме того, станет больше ударов с высокой мощностью. Эксперт рассказал, что летом 2024 года в Москве могли происходить молнии с энергией в 1 гигаджоуль (это верхний предел мощности). Возможно, в будущем их станет больше, сообщает АГН «Москва».

Ранее ученые описали самую сильную грозу в истории. Ее вызвало извержение вулкана Тонга в Тихом океане в 2022 году. Гроза длилась 11 часов и распространилось на 240 км.