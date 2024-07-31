ИТ-эксперт Горшков: в поход за грибами необходимо брать пауэрбанк для смартфона

Более 6000 человек заблудились в российских лесах во время грибного сезона 2023 года, что на 35% выше показателей прошлого года. Впереди – новый сезон, поэтому самое время начать к нему готовиться. По словам руководителя продукта "Кто/Где" от МТС Андрея Горшкова, помочь с этим могут не только гаджеты, но и соблюдение ряда простых правил. В первую очередь он предложил информировать родственников или друзей о планах пойти за грибами. Далее следует изучить местность и будущие маршруты. На этом этапе и во время экспедиции необходимо взять с собой портативную зарядку (пауэрбанк) для мобильного телефона. "Грибники, ягодники, походники, как и другие любители природы, могут теряться в лесу по нескольким причинам, например, несоблюдение ориентиров, неопытность или плохие погодные условия. Поэтому следует быть более внимательными и подготовленными к походу в лес, что, в конечном счете, снизит риски и принесет удовольствие от пребывания на природе", – сказал Горшков. Также специалист рекомендовал устанавливать сервис геолокации "Кто/Где" от МТС, который позволяет делиться своим местоположением в реальном времени с друзьями и семьей. Сервис обладает системой фильтрации данных, обеспечивая точность координат и предотвращая ложные сигналы.

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