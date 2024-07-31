В Забайкалье студенты обнаружили артефакты каменного века

Будущие археологи Забайкальского госуниверситета во время экспедиции нашли в Красночикойском районе несколько культурных слоев верхнего палеолита и бронзового века.

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Как сообщила пресс-служба краевого правительства, в общей сложности из земли поднято более 500 находок. В их числе нуклеусы, отщепы, пластинки, керамика, скребла, скребки, ножи, чопперы и прочие древние орудия труда.

Красночикойская экспедиция ЗабГУ месяц работала в Усть-Мензинском археологическом комплексе под руководством именитых наставников.

На Усть-Мензе-14 участники раскопок обнаружили также округлую конструкцию из нескольких крупных валунов, возрастом около 30 тысяч лет. По предположениям экспертов, это остатки фундамента древнего жилища.