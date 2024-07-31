Раскрыт «смартфон-донор» дисплея для недорогого iPhone SE 4

Apple планирует выпустить новый бюджетный смартфон iPhone SE 4, используя дисплей от старой модели iPhone 13, чтобы снизить затраты на производство.

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Сообщается, что компания BOE станет основным поставщиком OLED-панелей, а LG будет вторым производителем, поставляющим дисплеи для новых iPhone.

По данным инсайдеров, Apple снизила характеристики дисплея iPhone SE 4 для уменьшения стоимости. Это означает отсутствие поддержки технологии ProMotion, менее точную цветопередачу и пониженную яркость экрана, что может ухудшить пользовательский опыт.

BOE будет поставлять около 20 млн OLED-панелей, что является значительным числом, учитывая, что iPhone SE 4 не предназначен стать бестселлером для Apple. Ожидается, что массовое производство начнется в октябре, а запуск устройства состоится в начале 2025 года.

Европейский производитель дисплеев Tianma также стремится стать поставщиком для iPhone SE 4, но в настоящее время он технологически отстает от других производителей и вряд ли будет добавлен в цепочку поставок на данном этапе.