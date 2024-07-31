Нейроимплант соединил Apple Vision Pro c мозгом парализованного пациента

Один из основных конкурентов компании Neuralink, стартап Synchron, внедрил нейроинтерфейс пациенту с боковым амиотрофическим склерозом. Вследствие заболевания Марк, так зовут пациента, не может двигать руками, кистями и плечами, но может передвигаться и говорить.

© Ferra.ru

Специалисты Synchron вживили Марку нейроимплант, который через яремную вену провели в кровеносный сосуд на поверхности моторной коры головного мозга. Под кожу, в области груди, вживили антенну, которая собирает данные мозга и отправляет их на внешние точки взаимодействия, в данном случае это гарнитура Apple Vision Pro.

Суть применения нейроинтерфейсов brain-computer interface (BCI) — взаимодействие по принципу «мозг-компьютер». Посредством BCI головной мозг напрямую подключили к Vision Pro, чтобы у пациента была возможность управлять гарнитурой «силой мысли».

По словам Марка, на момент вживления импланта он уже был знаком с Vision Pro, но болезнь быстро отнимает силы. Сейчас же, «используя мысль» для управления курсором, он может смотреть Apple TV или отправлять сообщения. Пациент также рассказал, что управлять гарнитурой с помощью BCI не сложнее, чем управлять компьютером или iPhone в повседневной жизни.

«Для меня это просто ещё один способ обрести некоторую независимость», — отметил Марк.



Он прокомментировал своё состояние так: он сказал, что больше не может поднимать руки, чтобы рисовать, поэтому учится использовать Vision Pro для создания рисунков. К тому же у Марка начинает ослабевать шея, но ему удобно носить наушники, поэтому он использует их в течение двух часов, не чувствуя усталости, и его не укачивает.

Как отметил гендиректор Synchron Томас Оксли, Applе «очень поддерживает» интеграцию их нейроинтерфейса с Vision Pro. Однако разработчик BCI планирует использовать и гарнитуры других производителей.