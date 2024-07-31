В новой бета-версии iOS 18 появился фильтр «неважных сообщений»

В новой версии iOS 18.1 beta 1, представленной пока только для разработчиков, появились новые возможности ИИ-системы Apple Intelligence, включая фильтр уведомлений под названием Reduce Interruptions Focus (Уменьшить количество прерываний).

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Новый режим, который будет реализован в iPhone 15 Pro, интеллектуально отключает «неважные уведомления». Эта версия iOS технически не решает проблему управления уведомлениями на iPhone, но помогает контролировать ситуацию.

Ранее в iOS уже был введён режим Focus, позволяющий пользователям выбирать, какие приложения и контакты могут отправлять уведомления. Однако этот режим не является «достаточно надёжным», так как иногда контакты из списка разрешённых отправляют неважные сообщения, в то время как контакты из списка заблокированных могут срочно потребовать внимания пользователя, поэтому приём уведомлений необходим. iOS 18.1 решает эту проблему, анализируя содержание и контекст каждого уведомления в отдельности и решая, стоит ли его передавать.

Также «умный» фильтр уведомлений будет доступен не только в режиме Reduce Interruptions Focus, но и в других режимах фокусировки, что позволит пользователю лучше контролировать уведомления.