Названа страна, где произошло больше всего киберпреступлений

Больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США, сообщает РИА Новости.

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Это произошло, несмотря на самый большой в мире рынок услуг кибербезопасности. В последние годы американские власти уделяют особое внимание вопросам национальной̆ безопасности и защиты критической инфраструктуры от кибератак на фоне ряда громких скандалов, которые вывели в публичную сферу глобальные масштабы незаконной слежки, как за собственными гражданами, так и за политиками на Западе.

В России стало больше киберпреступлений

Тенденция к усилению государственного участия в цифровой сфере отразилась и в американском законодательстве. В 2018 году был принят закон, упрощающий правоохранительным органам США доступ к данным, хранящимся на серверах американских компаний за пределами страны. Кроме того, власти ограничивают использование китайского телекоммуникационного оборудования и услуг.

В мае 2021 года американский лидер подписал указ об усилении кибербезопасности страны. В нем установлены жесткие требования к безопасности программного обеспечения.

Несмотря на эти меры, количество кибернападений в Соединенных Штатах через цепочки поставок программного обеспечения стремительно растет: в 2023 году их общее количество в стране достигло 242 против 115 годом ранее. В США концепция цифрового суверенитета традиционно ассоциируется с идеей свободы интернета и ограниченного вмешательства государства в цифровую сферу.