Ученые обнаружили неизвестный тип древесины

Европейские ботаники обнаружили, что европейские тюльпанные деревья и их ближайшие родственники из Китая вырабатывают ранее неизвестный тип древесины, который по своим структурным свойствам занимает промежуточное положение между мягкой древесиной хвойных деревьев и твердой древесиной цветковых растений.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Мы обнаружили, что для тюльпанных деревьев характерна ранее неизвестная структура пучков макроволокон, которая заметно отличается от того, как устроены аналогичные нити лигнина и целлюлозы в мягкой или твердой древесине. Эта необычная структура волокон может помогать тюльпанным деревьям очень быстро расти и запасать углерод в своей биомассе при низкой концентрации СО2 в атмосфере", - пояснил научный сотрудник Университета Ягеллонов (Польша) Ян Лычаковский, чьи слова приводит пресс-служба Кембриджского университета.



Лычаковский и его коллеги сделали это открытие при изучении структуры древесины 33 видов деревьев, которые произрастают в "живой коллекции" Ботанического сада Кембриджского университета. Подобным образом исследователи пытались раскрыть эволюционные тренды, управлявшие переменами в структуре древесины голосеменных и цветковых растений, чья твердая биомасса сильно различается по устройству и механическим свойствам.

Для получения подобных сведений ученые подготовили тонкие срезы древесины для каждого вида изученных растений, в число которых входило несколько реликтовых и редких видов флоры, таких как гигантские секвойи и амбореллы, и просветили их при помощи криоэлектронных сканирующих микроскопов. Когда исследователи начали изучать эти снимки, они обнаружили, что сразу два вида флоры, китайское и европейское тюльпанные деревья, обладают уникальной структурой макроволокон из целлюлозы и лигнина.

В этом отношении, как показал проведенный учеными анализ, тюльпанные деревья радикально отличаются от их родичей из числа магнолиевых растений и занимают промежуточное отношение между цветковыми растениями и хвойными деревьями. Они обладают необычно крупными макроволокнами целлюлозы и лигнина, что не характерно для других цветковых растений и сближает тюльпанные деревья с современными и древними голосеменными растениями.

Как предполагают ботаники, этот тип древесины и сами тюльпанные деревья появились примерно 50 млн лет назад после того, как концентрация СО2 в атмосфере начала быстро снижаться, что вынудило древнюю флору приспособиться к новым условиям жизни. Последующее изучение этих перемен в жизнедеятельности древних деревьев поможет ученым точнее прогнозировать то, как их современные потомки будут реагировать на дальнейший рост доли CO2 в воздухе, подытожили Лычаковский и его коллеги.