Ученые случайно создали сверхчерную древесину для телескопов и солнечных панелей

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии случайно создали новый сверхчерный материал в ходе экспериментов с древесиной липы. Вещество может найти применение при изготовлении телескопов, солнечных батарей и ювелирных изделий. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Sustainable Systems (AdvSustSys).

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Сверхчерными называют поверхности, поглощающие более 99% падающего на них света. Для сравнения, обычная черная краска вбирает не более 97,5% света, отражая оставшуюся часть.

Команда совершила открытие, обрабатывая дерево высокоэнергетической плазмой, чтобы сделать материал более водоотталкивающим.

Сверхчерные материалы все чаще востребованы в астрономии, где такие покрытия на устройствах помогают сократить долю рассеянного света и улучшить четкость изображения. Также покрытия могут повысить эффективность солнечных батарей.

Ученые зарегистрировали свое открытие под торговой маркой Nxylon, или «Никсилон» в честь Никс — греческой богини ночи, и греческого слова «ксилон», обозначающего дерево.

По словам исследователей, обработанная плазмой древесина остается сверхчерной даже при покрытии сплавами, чтобы придать материалу электропроводящие свойства. Это обусловлено структурой древесины, препятствующей отражению света.

Ученые считают, что их открытие может удешевить производство точных оптических приборов и других изделий, поскольку липа — доступная и распространенная древесная порода.