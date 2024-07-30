Российский оператор связи «Билайн» сообщил о замедлении работы YouTube. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на корреспондента РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, поддержка «Билайн» утверждает, что YouTube работает плохо во многих регионах России. В качестве причины называют изнашивание оборудования самого видеохостинга.

«Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов», — передает источник сообщение от поддержки «Билайна».



При этом на горячей линии «Билайн» утверждают, что на сети оператора нет ограничений, а сама сеть работает штатно.

Ранее с подобным обращением также выступил оператор МТС. Там заявили, что в работе YouTube могут наблюдаться сбои «по независящим от компании причинам».