Человечество в разы увеличило выбросы опасного газа

Глобальные выбросы метана стали расти все быстрее. Эмиссия опасного газа значительно ускорилась, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Science.

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Сообщается, человечество вышло на самые высокие темпы вредных выбросов в атмосферу за последние двадцать лет.

«Примерно 20 лет назад они были довольно стабильными, но только за последние несколько лет мы увидели огромный скачок в выбросах метана. Это еще больше усложнило борьбу с антропогенным потеплением», — отмечает климатолог из Университета Дьюка Дрю Шинделл.



Выбросы заметно ускорились с 2006 года и, по прогнозам ученых, продолжат расти до конца десятилетия, если не ужесточить меры по их сокращению. Эмиссия метана в 2020-х стала в среднем на 30 миллионов тонн в год больше, чем в 2010-х. К тому же 2021-й и 2022-й побили прежние рекорды по выбросам этого парникового газа. Среди причин повышения показателей специалисты называют непрекращающуюся добычу газа и нефти, бум гидравлического разрыва пласта, а также скотоводство и рост производства риса.

Авторы исследования подчеркивают, что, пока мировое сообщество сосредоточилось на борьбе с углекислым газом, считая его основным виновником потепления, проблема сокращения выбросов метана остается без внимания. При этом в сравнение с CO2 этот газ нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

Ранее выяснилось, что прежние отчеты о выбросах метана с мусорных полигонов занижали реальные цифры. Сообщается, что на сегодняшний день фиксируется лишь треть выбросов метана, а часть захоронений отходов продолжает выделять его годами.