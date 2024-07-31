Крупнейшие операторы сотовой связи опровергли замедление YouTube в России

Сотовые операторы "Билайн" и "МегаФон" заявили, что их сети функционируют нормально, и видеохостинг YouTube доступен для клиентов без ограничений. Это было объявлено в ответ на запрос издания "Код Дурова".

Представитель "МегаФона" подтвердил, что компания не регистрирует никаких изменений в доступности сервиса. В то же время представители МТС и Tele2 отказались комментировать ситуацию со стабильностью работы YouTube.

Несмотря на это, ранее "Билайн" и МТС начали предупреждать своих абонентов о возможных проблемах с работой YouTube. Однако, по словам депутата Александра Хинштейна, "деградация" YouTube в России затронула только десктопную версию сервиса. На мобильных устройствах видеохостинг должен продолжать работать без замедлений до 70%. Таким образом, предупреждения операторов могли быть связаны с домашним интернетом, но не мобильным.

YouTube – это американская онлайн-платформа для обмена видео, принадлежащая Google. Сервис был запущен 14 февраля 2005 года Стивом Ченом, Чадом Херли и Джаведом Каримом, тремя бывшими сотрудниками PayPal. Это второй по посещаемости веб-сайт в мире после Google Search . По состоянию на январь 2024 года у YouTube было более 2,7 млрд ежемесячных пользователей, которые в совокупности смотрят более одного миллиарда часов видео каждый день.