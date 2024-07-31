Ученые нашли связь между именем и внешностью человека

Взрослые люди с одинаковыми именами обладают внешним сходством. К такому выводу пришли израильские ученые.

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Исследователи предложили детям 9–10 лет и взрослым сопоставить имена с лицами. Результаты показали, что люди обеих возрастных категорий верно подобрали имена к соответствующим лицам, что намного выше уровня случайности. Однако когда дело дошло до сопоставления внешности и имен детей, участники исследования не смогли сделать точных ассоциаций.

Во время другого эксперимента системе машинного обучения дали массив данных с изображениями человеческих лиц. Компьютер смог распознать, что представления лиц взрослых с идентичными именами были гораздо сильнее похожи друг на друга, чем представления лиц взрослых с разными именами. И, наоборот, не было обнаружено никакого значительного сходства среди детей с идентичными именами по сравнению с детьми с разными именами.

— Наше исследование подчеркивает более широкое значение этого удивительного эффекта — глубокое влияние социальных ожиданий. Мы продемонстрировали, что социальные конструкции, или структурирования, действительно существуют — то, что до сих пор было практически невозможно проверить эмпирически, — сказал Йонат Цвебнер.



Ученые сделали вывод о том, что связь между внешностью человека и его именем — это результат так называемого самоисполняющегося пророчества. Лицо человека со временем постепенно видоизменяется, чтобы соответствовать связанным с конкретным именем социальным стереотипам, которые формируются в обществе по различным причинам, передает результаты исследования издание PNAS.