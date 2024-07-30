МТС начал предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube

Сотовый оператор МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора, убедился корреспондент ТАСС.

"По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube", - говорит робот оператора МТС.



При звонке на горячую линию сотовых операторов "Билайн" и "Мегафон" подобных сообщений нет.

"Ростелеком" ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube в стране. Там указали, что о вероятности возникновения в скором время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля. В пресс-службе сообщили, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением оборудования в РФ, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.