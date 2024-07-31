Новый ноутбук Lenovo способен проработать от одного заряда больше суток

Компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad T14s Gen 6, который отличается своим тонким и легким дизайном. Особенностью этого устройства является его впечатляющая автономность, которая, по словам производителя, достигает 29 часов без подзарядки. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Достижение внушительного показателя автономности стало возможным благодаря энергоэффективному чипу Qualcomm Snapdragon X Elite. По данным компании, 29 часов автономной работы были достигнуты во время проигрывания видео с внутреннего хранилища без подключения к интернету. Этот режим работы будет особенно полезен для пассажиров авиарейсов, которые проводят много времени в полетах без возможности подзаряжаться.

Новинка оснащена 14-дюймовым экраном, весит 1,24 кг и имеет толщину 16,9 мм. Встроенный аккумулятор ThinkPad T14s Gen 6 имеет емкость 58 Втч, что соответствует стандартам для данного типа устройств.

ThinkPad T14s Gen 6 работает на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами Oryon. Он оснащен 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

Цена нового ThinkPad T14s Gen 6 отражает его высокие технические характеристики и качество сборки. В китайских онлайн-магазинах, где модель была представлена, цена начинается от $1700 (примерно 147,2 тыс. руб.).