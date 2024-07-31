Новый ноутбук Lenovo способен проработать от одного заряда больше суток
Компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad T14s Gen 6, который отличается своим тонким и легким дизайном. Особенностью этого устройства является его впечатляющая автономность, которая, по словам производителя, достигает 29 часов без подзарядки. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.
Достижение внушительного показателя автономности стало возможным благодаря энергоэффективному чипу Qualcomm Snapdragon X Elite. По данным компании, 29 часов автономной работы были достигнуты во время проигрывания видео с внутреннего хранилища без подключения к интернету. Этот режим работы будет особенно полезен для пассажиров авиарейсов, которые проводят много времени в полетах без возможности подзаряжаться.
Новинка оснащена 14-дюймовым экраном, весит 1,24 кг и имеет толщину 16,9 мм. Встроенный аккумулятор ThinkPad T14s Gen 6 имеет емкость 58 Втч, что соответствует стандартам для данного типа устройств.
ThinkPad T14s Gen 6 работает на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами Oryon. Он оснащен 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.
Цена нового ThinkPad T14s Gen 6 отражает его высокие технические характеристики и качество сборки. В китайских онлайн-магазинах, где модель была представлена, цена начинается от $1700 (примерно 147,2 тыс. руб.).