Миллионы консолей Xbox превратились в «кирпич» из-за Microsoft

Первые модели Xbox One, известные также как версия FAT или «толстушка», перестают функционировать из-за отсутствия обновлений от Microsoft. О проблеме сообщили журналисты издания Digital Foundry, ссылаясь на жалобы пользователей.

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Проблемы возникают у тех консолей, которые не обновлялись длительное время. Для пользователей становится невозможной загрузка новой прошивки, что делает консоль неработоспособной, так как она не может подключиться к сервисам Microsoft.

Журналисты проверили три консоли, две из которых были последний раз обновлены в 2017 году, а третья – в 2018 году. Несмотря на то, что они пытались обновить их через USB-накопитель, система не загрузилась.

Под удар попадают только старые модели Xbox One, выпущенные в 2013 году, но не Xbox One S. Есть риск того, что и работающие консоли превратятся в «кирпич», если будет необходимо сбросить их настроек до заводских.

Точное число людей, которых затронула проблема, не раскрывается. Однако, учитывая, большие тиражи Xbox One, речь может идти о миллионах пользователей.