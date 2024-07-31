«Роскосмос» изготовил оборудование связи для посадки пилотируемых кораблей

В России изготовлено оборудование связи, необходимое для обеспечения посадки пилотируемых кораблей. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Речь идет о завершении изготовления «комплекта средств видеофиксации, передачи речевой и видеоинформации (КВС) для комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения (КРППОВА)».

«КВС включает в себя спутниковое, радиотехническое и телекоммуникационное оборудование, изготовленное преимущественно из российских комплектующих», — уточнили в госкорпорации.



Испытания комплекта планируется провести в сентябре.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что Ярославский радиозавод изготовил опытный образец специального транспорта, который обеспечит связь с пилотируемыми кораблями во время их посадки на Землю.