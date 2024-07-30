Появились шпионские фотографии стильного складного смартфона Huawei

Сразу два китайских инсайдера опубликовали фотографии складного смартфона Huawei nova Flip до официальной презентации. Об этом сообщает портал 4pda.

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На изображениях, опубликованных пользователем ChinChin, смартфон представлен в белом корпусе. Дизайн устройства соответствует официальным промо-материалам, где гаджет демонстрировался с небольшим квадратным внешним экраном и двойной камерой.

На другой половине тыльной панели видны подпись Huawei и логотип серии nova. Кнопки включения и регулировки громкости расположены на правой грани корпуса.

Инсайдер NoviceEvaluation опубликовал фотографии смартфона в зеленом и розовом цветах. На снимках видно, что устройство имеет широкие рамки по всему периметру основного дисплея, а в верхней части экрана, по центру, расположен вырез под фронтальную камеру.

По слухам, разрешение 2,1-дюймового внешнего экрана составит 480x480 пикселей, а внутреннего — 2690x1136 пикселей. Официальная презентация HUAWEI nova Flip запланирована на 5 августа. Цена устройства и планы о его релизе за пределами Китая пока не раскрываются.