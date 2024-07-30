Дурова предупредили о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода

Заявление Павла Дурова о том, что он является биологическим отцом более чем ста детей по всему миру, может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 29 июля 2024 года сооснователь мессенджера Telegram заявил, что, будучи донором спермы и биологическим отцом более 100 детей по всему миру, хочет раскрыть свою генетическую информацию, чтобы помочь отпрыскам найти друг друга. Юрист Александр Хаминский предупредил, что, если Дуров реализует задуманное, множество женщин, использовавших донорскую сперму, могут подать иски против миллиардера.

В частности, по словам Хаминскогго, среди них могут быть те, кто будет утверждать, что забеременела не в результате экстракорпорального оплодотворения, а после случайного сексуального контакта с предпринимателем. Кроме того, первый случай донорства миллиардера не был анонимным, что также создает риски для него – Дурову может быть присвоена роль юридического родителя.