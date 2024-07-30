Блогер сравнил бюджетные смартфоны Xiaomi и Vivo iQOO

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал о характеристиках Xiaomi Redmi Note 13 и IQOO Z9X и проверил их в работе.

Redmi Note 13 и IQOO Z9X стоят примерно 14 тысяч рублей. Правда, первый можно купить официально, а второй — только заказать на AliExpress. Также у Xiaomi будет глобальная версия с NFC.

В комплекте с IQOO Z9X идёт прозрачный чехол, а с Redmi Note 13 уже матовый тёмный. У Redmi блок питания на 33 Вт, у IQOO — на 44 Вт.

Немного быстрее запустился IQOO Z9X. У него мощнее процессор и на 2 ГБ больше оперативной памяти, чем у Redmi Note 13. При этом у Xiaomi один из лучших экранов за свои деньги. Это AMOLED, более тонкие рамки. На IQOO стоит IPS-матрица. Частота обновления экрана при этом в обоих случаях — 120 Гц.

На Redmi Note 13 стоит процессор Snapdragon 685 4G, а на IQOO Z9X — Snapdtagon 6 Gen 1 (с поддержкой 5G). Результаты тестирования этих смартфонов — ниже.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Основная камера у Redmi Note 13 имеет разрешение 50 МП, у IQOO — 108 МП. Однако у Redmi есть ширик, а у IQOO вместо него стоит сенсор для создания эффекта боке. Фронтальная камера у Xiaomi 16 МП, у IQOO — 8 МП. Более того, IQOO Z9X может записывать видео в 4К, тогда как Redmi Note 13 — только в Full HD 30 к/с. Примеры снимков — выше. В целом же результат лучше по фото выходит у Redmi.

Аккумулятор у Redmi на 5000 мАч, у IQOO — на 6000 мАч. Чуть дольше живёт IQOO, хотя обоих смартфонов хватит на 1,5 дня. Заряжаются оба за примерно 1,5 часа.

Вывод

IQOO Z9X имеет смысл покупать лишь тем, кому нужны производительность, небольшой нагрев, лучшая автономность. Однако экран вы получаете хуже, отсутствие NFC, более слабую камеру, худшее качество звука. Обычному же пользователю лучше приобрести Xiaomi Redmi Note 13.